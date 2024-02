Presidente do Partido Republicano deixará cargo após pressão de Trump

Há duas semanas, Trump apoiou o líder do Partido Republicano da Carolina do Norte, Michael Whatley, como próximo chefe do Comitê Nacional e sua nora, Lara Trump, como copresidente edit

WASHINGTON (Reuters) - A presidente do Partido Republicano, Ronna McDaniel, disse nesta segunda-feira que deixará seu cargo, após semanas de pressão pública do provável candidato presidencial do partido para 2024, Donald Trump.

A mudança ocorreu depois que Trump, favorito para a indicação presidencial do partido, afirmou que desejava fazer mudanças no Comitê Nacional Republicano (RNC, na sigla em inglês) à medida que se prepara para uma provável revanche com o presidente Joe Biden em novembro.

"Historicamente, o RNC tem passado por mudanças quando temos um candidato e sempre foi minha intenção honrar essa tradição. Continuo comprometida com a reconquista da Casa Branca e com a eleição dos republicanos em novembro", disse McDaniel em um comunicado. Ela agradeceu a Trump e disse que sua saída entrará em vigor em 8 de março para permitir que o candidato republicano escolha o novo líder.

Quinze Estados e um território dos EUA realizarão disputas pela nomeação republicana em 5 de março. >>> LEIA TAMBÉM: Trump diz que irá receber mais votos de eleitores negros após sofrer acusações criminais

Há duas semanas, Trump apoiou o líder do Partido Republicano da Carolina do Norte, Michael Whatley, como o próximo chefe do RNC e sua nora, Lara Trump, como copresidente, consolidando seu controle sobre o partido à medida que se aproxima da indicação presidencial.

Quem substituir McDaniel enfrentará o desafio de unificar um partido fragmentado, faltando apenas nove meses para as eleições de 2024. O RNC desempenha um papel fundamental na arrecadação de dinheiro para o candidato indicado, na promoção da mensagem do partido e na mobilização de recursos e eleitores.

Depois de uma reunião com McDaniel neste mês, Trump escreveu nas redes sociais que pressionaria por mudanças no RNC após a primária da Carolina do Sul, que ele venceu com folga no sábado.

Logo após vencer a eleição de 2016, Trump apoiou McDaniel - sobrinha de seu ex-crítico e candidato republicano à Presidência em 2012, Mitt Romney - para assumir o comando do RNC.

