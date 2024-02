Trump diz que irá receber mais votos de eleitores negros após sofrer acusações criminais

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

WASHINGTON (Reuters) - Os comentários de Donald Trump afirmando que os eleitores negros se sentiam mais atraídos por ele, depois de seus múltiplos indiciamentos por acusações criminais, suscitaram fortes repreensões no fim de semana de adversários republicanos à nomeação presidencial, de ativistas dos direitos civis e outros públicos.

Na sexta-feira, Trump comparou suas 91 acusações criminais em quatro casos criminais distintos à discriminação enfrentada pelos negros americanos e disse que eles passaram a “abraçar” a foto de sua ficha policial.

continua após o anúncio

Ele estava falando com um grupo conservador negro na Carolina do Sul antes das eleições primárias do Estado, que acabou vencendo.

"E aí eu fui indiciado uma segunda vez, uma terceira e uma quarta vez. Muitas pessoas disseram que é por isso que os negros gostam de mim, porque foram gravemente feridos e discriminados", disse Trump. "Eles realmente me viam como se eu estivesse sendo discriminado."

continua após o anúncio

Os desafios legais de Trump, incluindo acusações federais sobre seus supostos esforços para reverter sua derrota eleitoral em 2020 e como ele administrou documentos confidenciais, entre outras acusações estaduais e processos civis, são bem diferentes das desigualdades históricas que os negros americanos vivenciaram no sistema de justiça criminal.

"É nojento", disse a repórteres no sábado a ex-governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley, que tem sido alvo de comentários racistas de Trump. Ela prometeu continuar na disputa pela indicação republicana.

continua após o anúncio

Ela reiterou seu argumento de que Trump perderá novamente as eleições gerais de 2024 contra o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se ele conseguir a nomeação do partido. “Este é um grande sinal de alerta”, ela disse.

Biden venceu as primárias democratas no estado do sul, onde os eleitores negros são extremamente importante e um eleitorado mais reflexivo sobre a opinião geral mais diversificada que irá às urnas nas eleições presidenciais que ocorrerão em 5 de novembro, uma provável revanche entre Biden e Trump.

continua após o anúncio

Cerca de 60% dos participantes da disputa republicana de sábado eram eleitores brancos que se consideram evangélicos ou cristãos, mostraram as pesquisas de boca de urna.

"Trump afirmar que os negros americanos o apoiarão por causa de suas acusações criminais é um insulto. É idiota. E é simplesmente racista", disse Cedric Richmond, co-presidente da campanha de Biden, que é negro, no sábado.

continua após o anúncio

"Ele acha que os eleitores negros estão tão desinformados que não perceberemos sua bajulação descarada."

A associação NAACP e a Rede de Ação Nacional lamentaram os comentários de Trump em posicionamento à Federação Conservadora Negra, dizendo que ele relacionou equivocadamente os seus crimes ao debate sobre o preconceito racial sistêmico no sistema de justiça criminal dos Estados Unidos.

continua após o anúncio

Trump, que classificou os casos contra ele como uma caça às bruxas política e interferência eleitoral, negou qualquer irregularidade.

"Estou sendo indiciado por vocês, população negra", disse ele na conferência na sexta-feira.

continua após o anúncio

A NAACP respondeu em uma postagem de sábado no X, antigo Twitter, dizendo: "Esta não seria a primeira vez que Trump comparou a negritude à criminalidade. Sejamos claros: não temos nada em comum."

O representante republicano dos Estados Unids, Bryon Donald, que é negro, defendeu no domingo os comentários de Trump, dizendo à NBC News que os negros americanos veem as muitas complicações legais de Trump como "'se o governo está indo atrás dele com tolice, ele não pode ser tão ruim'".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: