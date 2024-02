Trump vence mais uma primária e consolida candidatura republicana

Apoie o 247

Reuters – Donald Trump derrotou facilmente Nikki Haley na disputa republicana da Carolina do Sul no sábado, ampliando sua sequência de vitórias enquanto avança em direção à terceira indicação presidencial consecutiva e a uma revanche com o presidente democrata Joe Biden.

O ex-presidente era amplamente favorito para vencer o estado do Sul, apesar de sua série de acusações criminais e do status de Haley como nativa da Carolina do Sul, que ganhou dois mandatos como governadora.

A grande vitória fortaleceu os apelos dos aliados de Trump para que Haley, sua última concorrente restante, desistisse da corrida.

Mas Haley, que superou as expectativas com base em pesquisas de opinião, insistiu desafiadoramente que continuaria lutando pelo menos até a "Super Terça" em 5 de março, quando os republicanos em 15 estados e um território dos EUA lançarão seus votos.

Trump venceu com 59,8% de apoio contra 39,5% para Haley, com 99% dos votos esperados contados, de acordo com a Edison Research. Pesquisas de opinião em todo o estado antes de sábado davam a Trump uma vantagem média de 27,6 pontos percentuais, de acordo com o site de rastreamento 538.

"Quarenta por cento não é um grupo pequeno", disse Haley sobre sua parcela de votos. "Há um grande número de eleitores em nossas primárias republicanas que estão dizendo que querem uma alternativa."

Trump dominou todas as cinco primárias republicanas até agora - em Iowa, New Hampshire, Nevada, Ilhas Virgens Americanas e agora no estado natal de Haley - deixando Haley sem um caminho evidente para a indicação republicana.

Trump fez seu discurso de vitória em Columbia, a capital do estado, minutos após o fechamento das urnas e não mencionou Haley, reivindicando o estandarte de seu partido enquanto olhava para as eleições gerais de novembro.

"Nunca vi o Partido Republicano tão unificado como está agora", disse ele.

Nos últimos dias, Haley havia intensificado suas críticas a Trump, questionando sua acuidade mental e alertando os eleitores que ele perderia a eleição geral para Biden.

Mas há poucas evidências de que a maioria dos eleitores republicanos esteja interessada em qualquer porta-estandarte além de Trump.

A imigração, que Trump tornou foco de sua campanha, foi a principal questão para os eleitores no sábado, de acordo com uma pesquisa de saída da Edison. Cerca de 39% citaram essa questão, acima dos 33% que disseram que a economia era sua principal preocupação.

Aproximadamente 84% dos eleitores disseram que a economia não está tão boa ou é ruim, destacando uma grande fraqueza potencial para Biden na eleição geral de novembro.

Mais uma vez, no entanto, as pesquisas de saída também apontaram as vulnerabilidades próprias de Trump. Quase um terço dos eleitores disse que ele seria inadequado para servir como presidente se fosse condenado por um crime.

O primeiro julgamento criminal de Trump está marcado para começar em 25 de março na cidade de Nova York. Ele é acusado de falsificar registros comerciais para ocultar pagamentos de silêncio feitos à estrela pornô Stormy Daniels durante a campanha de 2016.

Ele enfrenta outras três séries de acusações, incluindo uma acusação federal alegando que ele conspirou para reverter a vitória eleitoral de Biden em 2020. Trump se declarou inocente em todos os casos e afirmou, sem evidências, que as acusações decorrem de uma conspiração democrata para sabotar sua campanha.

"Uma derrota por 20 pontos é melhor do que uma derrota por 30 pontos, mas ainda é outra derrota esmagadora", disse Adolphus Belk, professor de ciência política da Universidade Winthrop em Rock Hill, Carolina do Sul, sobre a disputa na Carolina do Sul no sábado.

"Dito isso, Haley se saiu bem com os tipos de eleitores de que um candidato presidencial republicano precisa para vencer em novembro: moderados e independentes especialmente."

'MINHA VINGANÇA FINAL E ABSOLUTA'

Tanto Trump quanto Biden já começaram a olhar para novembro, com o presidente caracterizando Trump como uma ameaça mortal à democracia dos EUA.

Antes de voar para a Carolina do Sul para assistir à apuração das primárias no sábado, Trump se dirigiu a um encontro de ativistas conservadores perto de Washington em um discurso de 90 minutos que pintou um quadro sombrio de uma América em declínio sob Biden.

Ele disse que se derrotar Biden na eleição geral de 5 de novembro, representará um "dia do julgamento" para os EUA e "minha vingança final e absoluta".

A governadora da Dakota do Sul, Kristi Noem, e o ex-candidato presidencial Vivek Ramaswamy emergiram como favoritos para a escolha do vice-presidente de Trump, de acordo com uma pesquisa de ativistas na conferência conservadora. Cada um deles recebeu 15% de apoio.

Haley, cujas credenciais em política externa estão no centro de sua campanha, concentrou-se nos últimos dias na postura de Trump em relação à Rússia após a morte de Alexei Navalny, o principal líder da oposição do país.

Ela criticou Trump por esperar dias antes de comentar a morte de Navalny e então por não culpar o presidente russo Vladimir Putin. Ela também condenou os comentários recentes de Trump de que não defenderia os aliados da OTAN de um ataque russo se sentisse que eles não gastaram o suficiente com defesa.

Haley esperava que a "primária aberta" da Carolina do Sul, que permite que qualquer eleitor registrado vote, levasse à participação de independentes e até de alguns democratas determinados a impedir Trump.

Mas os dados da pesquisa de saída da Edison mostraram que apenas 21% dos eleitores se consideravam moderados ou liberais, apenas um pouco mais do que os 19% que disseram o mesmo na primária do partido em 2016.

Kelli Poindexter, democrata e transcritora que mora em Columbia, votou em Haley "apenas para talvez cancelar um dos votos de Donald Trump".

"Acho que ele é perigoso", disse Poindexter. "Acho que ele é uma ameaça. E se os democratas saírem e derem um voto a Nikki, isso tira um dele."

Mas Kevin Marsh, republicano de 59 anos e motorista de caminhão que também mora em Columbia, disse que votou em Trump no sábado porque confia mais nele do que em Haley.

"Ela é mais globalista e eu simplesmente não posso apoiar isso", disse Marsh.

