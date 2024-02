'Quem explodiu o Nord Stream? Os EUA', diz Putin a Tucker Carlson

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, criticou os Estados Unidos por conta da explosão em 2022 dos gasodutos submarinos Nord Stream 1 e 2, que abasteciam a Europa com gás russo. "Quem explodiu o Nord Stream? Vocês, é claro", disse o líder russo após ser questionado pelo jornalista Tucker Carlson. sobre o envolvimento da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) ou da Agência Central de Inteligência na explosão do gasoduto Nord Stream.

O presidente russo disse ainda que os países-membros da OTAN votam "obedientemente" sob pressão dos EUA, mesmo que não gostem. Na entrevista, Putin aproveitou para fazer ataques aos governos da Ucrânia e do Canadá ao comentar sobre nazismo.

continua após o anúncio

Carlson foi o primeiro americano a entrevistar Putin desde fevereiro de 2022, quando tropas da Rússia deram início à ocupação na Ucrânia. O presidente russo é contra a entrada dos ucranianos na Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), liderada pelos Estados Unidos.

O presidente russo é uma das principais lideranças internacionais que adotam uma linha política contra hegemônica aos EUA, presididos atualmente por Joe Biden. A entrevista também ocorre em um contexto de genocídio cometido por forças israelenses na Faixa de Gaza. Israel é apoiado pelo governo norte-americano. Putin reafirmou o apoio da Rússia à criação do Estado palestino.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: