247 - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, atacou o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, durante conversa com o jornalista Tucker Carlson, foi o primeiro americano a entrevistar o líder russo desde fevereiro de 2022, quando tropas da Rússia deram início à ocupação na Ucrânia. Putin é contra a entrada dos ucranianos na Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), liderada pelos Estados Unidos.

"O presidente da Ucrânia visitou o Canadá. Esta história é bem conhecida, mas está sendo silenciada nos países ocidentais. O presidente da Ucrânia levantou-se com todo o parlamento do Canadá e aplaudiu este homem. Como pode ser isso?", questionou Putin.

Em 2022, houve uma sessão na Câmara de Deputados do Canadá para receber Zelensky. Os convidados aplaudiram um homem nascido na Ucrânia que lutou em uma unidade nazista na Segunda Guerra Mundial. O homem, Yaroslav Hunka, hoje com 98 anos, estava na galeria do Parlamento.

Na conversa, Putin afirmou que o seu governo ainda não alcançou seus objetivos na ocupação da Ucrânia. O líder russo disse que é preciso fazer a desnazificação, a proibição de todos os tipos de movimentos neonazistas.

O presidente russo é uma das principais lideranças internacionais que adotam uma linha política contra hegemônica aos EUA, presididos atualmente por Joe Biden. A entrevista também ocorre em um contexto de genocídio cometido por forças israelenses na Faixa de Gaza. Israel é apoiado pelo governo norte-americano. Putin reafirmou o apoio da Rússia à criação do Estado palestino.

* Com informações divulgadas pela Agência Sputnik

