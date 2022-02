Rússia pede que Bolsonaro faça 5 testes de Covid antes de encontro com Putin

Apoie o 247

247 - O governo da Rússia pediu que Jair Bolsonaro (PL) e sua comitiva se submetam a um rígido controle sanitário para se aproximar do presidente russo, Vladimir Putin, durante viagem oficial a Moscou na semana que vem.

As orientações foram enviadas pelo Kremlin ao governo brasileiro em fevereiro. De acordo com elas, Bolsonaro e os membros da comitiva que se aproximarão de Putin teriam que fazer exames até cinco exames do tipo PCR para detecção de Covid-19, segundo reportagem da BBC News Brasil.

Um deles seria feito entre três e quatro horas antes do encontro com o presidente russo. Procurados, nem o Itamaraty e nem o Palácio do Planalto responderam se Bolsonaro vai acatar o pedido.

O governo russo também pediu para que Bolsonaro enxugue a comitiva para diminuir risco de contágio por Covid. Ministros como da Economia e da Justiça foram desconsiderados para enxugar a comitiva, que passou a ter maior presença da ala militar.

