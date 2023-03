"Segurança é base do desenvolvimento; estabilidade é precondição da prosperidade", diz Xi Jinping ao marcar início 3º mandato

Apoie o 247

247 - Durante seu curto discurso de abertura do terceiro mandato, o presidente da China, Xi Jinping, destacou a importância do equilíbrio entre crescimento e segurança na busca pela grande revitalização do país.

Xi disse que o "grande rejuvenescimento" da China se tornou um processo histórico irreversível após um século de lutas e superações que permitiram que a nação superasse a humilhação por outras potências.

"Segurança é a base do desenvolvimento. Estabilidade é a precondição da prosperidade. Precisamos ter uma abordagem sistemática abrangente para garantir a segurança nacional. Precisamos melhorar a governança pública e desenvolver uma estrutura holística de segurança nacional", disse Xi.

Xi enfatizou que a autossuficiência científica e tecnológica e o aprimoramento da expertise tecnológica doméstica são fundamentais para o "desenvolvimento de alta qualidade" do país.

"Devemos implementar completamente a estratégia de rejuvenescimento do país por meio da ciência e da educação, fortalecendo o país com talento e desenvolvimento impulsionado pela inovação, focando na melhoria da capacidade de auto-suficiência e auto-aperfeiçoamento em ciência e tecnologia".

Além disso, o presidente chinês comprometeu-se a manter a abertura da China para o mundo e a perseguir ativamente o multilateralismo, com participação no desenvolvimento e governança global. (Com informações do South China Morning Post).

