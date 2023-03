Quais os desafios que Xi Jinping enfrenta ao iniciar seu terceiro mandato como presidente da China?

Os legisladores do 14º Congresso Nacional do Povo elegerão uma série de representantes nacionais nesta sexta-feira edit

Apoie o 247

ICL

247 - Xi Jinping está prestes a iniciar seu terceiro mandato como presidente, algo sem precedentes na história da República Popular da China. Ele será escolhido pelos 2,977 representantes do 14º Congresso Nacional do Povo (CNP), a legislatura nacional do país.

Nos próximos dias, espera-se que Li Qiang e Ding Xuexiang, aliados de longa data de Xi e segundo e sexto membros mais influentes do Comitê Permanente do Politburo do PCCh, sejam designados como o novo primeiro-ministro e vice-primeiro-ministro executivo da China.

Espera-se que outros aliados de Xi, como He Lifeng, Liu Guozhong e Zhang Guoqing, assumam cargos de alto nível no governo como vice-primeiros-ministros.

Os legisladores elegerão ainda o vice-presidente da RPC, o presidente da Comissão Militar Central da RPC, além do presidente, vice-presidentes e secretário-geral do 14º Comitê Permanente do CNP.

Os próximos cinco anos apresentam desafios como a recuperação da economia, a questão de Taiwan e a rivalidade cada vez mais acirrada com os Estados Unidos.

No início da semana, Pequim anunciou planos para centralizar ainda mais o poder sobre as políticas de ciência e tecnologia nas mãos do PCCh com a criação de um novo órgão de decisão, a Comissão Central de Ciência e Tecnologia, além da reestruturação do Ministério de Ciência e Tecnologia para direcionar mais recursos para gargalos tecnológicos, como os chips avançados. Xi Jinping tem repetidamente apelado para a redução da dependência em tecnologia estrangeira, já que os Estados Unidos têm imposto um número crescente de controles de exportação, afetando muitas empresas e indústrias chinesas.

Foi decidido nas sessões que uma nova administração reguladora financeira nacional substituirá a atual agência de supervisão bancária e trará a supervisão da indústria, exceto o setor de valores mobiliários, para um órgão diretamente subordinado ao Conselho de Estado, ou gabinete. O regulador de valores mobiliários também será supervisionado diretamente pelo Conselho de Estado. A China também avançará na reforma das filiais do Banco Popular da China, ou Banco Central.

As reuniões anuais das Duas Sessões aprovaram reformas significativas que visam dobrar o PIB do país até 2035, em comparação com o nível de 2020. Ao fazer isso, espera-se que 800 milhões de pessoas sejam elevadas à categoria de renda média.

Xi Jinping foi eleito secretário-geral do 20º Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) durante a primeira sessão plenária do comitê em 23 de outubro do ano passado. Também foi nomeado presidente da Comissão Militar Central do PCCh na ocasião.

(Artigo escrito com apoio de inteligência artificial).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.