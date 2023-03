Li Qiang é o novo premiê da China. Estará ele à sombra de Xi?

Apoie o 247

247 - O Congresso Nacional do Povo aprovou a nomeação de Li Qiang, membro do Comitê Permanente do Bureau Político do Comitê Central do Partido Comunista da China e ex-chefe do diretório de Xangai do PCCh, para o cargo de primeiro-ministro, o segundo mais importante do país. Ele substitui Li Keqiang, que está se aposentando após dois mandatos de cinco anos.

Li Qiang recebeu 2.936 votos, com três votos contra e oito abstenções, de acordo com resultados projetados em uma tela dentro do Grande Salão do Povo, em Pequim.

A nomeação havia sido indicada pelo presidente chinês, Xi Jinping, e a votação final ocorreu no sábado, durante a quarta reunião plenária da primeira sessão da 14ª NPC.

Em outubro, as expectativas de que Li assumiria o cargo de primeiro-ministro aumentaram quando ele foi nomeado como o segundo membro mais importante do Comitê Permanente do Politburo durante o Congresso do Partido Comunista.

Li é o primeiro premiê desde a fundação da República Popular a nunca ter servido anteriormente no governo central

Além disso, os generais Zhang Youxia e He Weidong foram nomeados vice-presidentes da Comissão Militar Central da China.

A NPC também nomeou Liu Jinguo como o novo diretor da Comissão Nacional de Supervisão e Zhang Jun como o novo presidente do Tribunal Popular Supremo da China, enquanto o ex-prefeito de Xangai, Ying Yong, foi nomeado procurador-geral do Procuradoria Popular Suprema da China.

Na sexta-feira, o CNP reelegeu por unanimidade Xi Jinping como presidente da China por um terceiro mandato de cinco anos. A primeira sessão do 14ª CNP começou em 4 de março e termina no sábado.

Vários outros funcionários devem ser confirmados no domingo, incluindo vice-premiês, o presidente do Banco Central e outros ministros e chefes de departamento.

O papel de Li Qiang

Analistas divergem sobre quanto espaço o ex-líder do PCCh xangaiense, terá como primeiro-ministro, uma vez que a autoridade do cargo tem diminuído nos últimos anos, à medida que Xi Jinping consolidava seu poder.

Alguns observadores disseram ao South China Morning Post que Li pode ter mais liberdade em questões econômicas devido ao seu relacionamento mais próximo com Xi em comparação com seu antecessor, especialmente em um momento em que a economia do país enfrenta incertezas geopolíticas e uma difícil recuperação após três anos de restrições devido à pandemia de Covid-19.

Outros analistas disseram que Xi terá a palavra final, especialmente se questões econômicas entrarem em conflito com a questão da segurança da economia, há muito defendida pelo governo.

O novo primeiro-ministro demonstrou ao longo de sua carreira ser um pragmático com uma forte mentalidade voltada para os negócios. No entanto, seu perfil relativamente discreto até recentemente tem deixado o mercado em busca de sinais ou indicações de como ele lidará com questões domésticas muito mais sofisticadas enquanto enfrenta a pressão de desvinculação dos Estados Unidos no nível do governo central, dizem os jornalistas Frank Tang e Daniel Ren.

Além dos problemas econômicos persistentes, como os altos níveis de dívida do governo local, a crise imobiliária e a inquietação tanto de investidores quanto de consumidores, Li terá a tarefa urgente de evitar a queda de pedidos do exterior. Ele também terá que considerar planos de contingência caso as relações com alguns dos principais destinos de exportação da China e fontes de expertise tecnológico continuem a se deteriorar, acrescentam.

Li fará sua estreia no palco internacional na segunda-feira, durante a tradicional sessão de perguntas e respostas à mídia após o término da sessão parlamentar.

