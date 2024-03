Snowden sugere que genocídio em Gaza poderá derrotar Biden

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O ex-agente da inteligência dos Estados Unidos Edward Snowden sugeriu em postagem no X, antigo Twitter, neste sábado (2) que o genocídio do povo palestino promovido na Faixa de Gaza pelo governo israelense de Benjamin Netanyahu poderá provocar a derrota de Joe Biden nas eleições estadunidenses deste ano. "Deixar crianças famintas e alimentar guerras é uma má política", publicou Snowden.

A administração Biden é a principal aliada e fiadora do massacre causado por Israel na Faixa de Gaza desde outubro. Já são mais de 30 mil mortos e a imagem internacional de Israel, inclusive no Brasil, cada vez mais se deteriora. Nesta semana, por exemplo, forças israelenses mataram mais de uma centena de palestinos que coletavam suprimentos alimentares junto a caminhões de um raro comboio humanitário enviado a Gaza.

continua após o anúncio

starving kids and feeding wars is bad policy pic.twitter.com/yXAYM3xCkf — Edward Snowden (@Snowden) March 2, 2024

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: