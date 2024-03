Imagem de Israel entre os brasileiros despenca desde o início do genocídio

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 – A imagem de Israel entre os brasileiros despencou desde o início do genocídio promovido pelo governo de Benjamin Netanyahu contra o povo palestino. Em menos de seis meses, o governo israelense já assassinou mais de 30 mil palestinos e ontem cometeu um dos maiores crimes da História contra a Humanidade, ao assassinar famintos que buscavam ajuda humanitária.

De acordo com pesquisa Quaest noticiada pela jornalista Mônica Bergamo , no fim de outubro, pouco depois do ataque, 52% dos brasileiros diziam ter opinião favorável em relação a Israel. Quatro meses depois, o percentual caiu para 39%. Já a imagem da Palestina, favorável para 43% dos brasileiros em outubro, oscilou positivamente, para 45%.

continua após o anúncio

"O estrago na imagem de Israel foi maior entre aqueles que se declaram eleitores de Lula: 42% deles diziam ter imagem positiva de Israel em outubro do ano passado, percentual que despencou para 24% neste ano. Os que têm opinião desfavorável saltaram de 37% para 56%", escreve ainda a colunista. "Entre eleitores de Jair Bolsonaro, o desgaste existiu, mas foi menor: a imagem positiva de Israel oscilou de 67% em outubro para 64%. A imagem negativa entre eles subiu de 17% para 23%", acrescenta.

O presidente Lula tem dito, com razão, que Netanyahu promove o genocídio do povo palestino.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: