Trump se entrega e está preso para enfrentar acusações criminais nos Estados Unidos

RT - O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, chegou ao escritório do procurador distrital de Manhattan na tarde de terça-feira, para ser preso e enfrentar uma série de acusações que seus advogados denunciaram como uma "caça às bruxas" de motivação política do democrata de Nova York Alvin Bragg .

A existência das acusações vazou para a imprensa na última sexta-feira, e mais detalhes vazaram na segunda-feira, indicando que Bragg está indo atrás do 45º presidente pelo "crime" de supostamente falsificar registros comerciais em relação ao "suborno" supostamente pago a atriz pornô Stormy Daniels antes da eleição presidencial de 2016.

Os promotores federais se recusaram a prosseguir com o caso, e vários juristas argumentaram que as acusações equivalem, na melhor das hipóteses, a uma violação de campanha de contravenção. Hillary Clinton pagou uma multa pela mesma transgressão exata na questão do financiamento do notório "dossiê Steele", uma série de invenções acusando Trump de ter laços com a Rússia.

O próprio Trump denunciou a acusação como puramente política. Embora o governador da Flórida, Ron DeSantis, tenha dito que pode não honrar o mandado de prisão politizado de Nova York, Trump decidiu voar de sua casa em Mar-a-Lago para Nova York na segunda-feira e se entregar na terça-feira.

Ao contrário das expectativas de vários meios de comunicação, ele não foi algemado ou "andado criminoso" diante das câmeras. O ex-presidente chegou em uma carreata e entrou no prédio comercial, ladeado por sua equipe de proteção do Serviço Secreto.

A acusação galvanizou o apoio a Trump, que também concorre às eleições de 2024. Ele teria levantado milhões em fundos de campanha. Milhares se reuniram do lado de fora de Mar-a-Lago para ver sua comitiva partir para o aeroporto, enquanto centenas de apoiadores se reuniram do lado de fora da Trump Tower em Manhattan para mostrar seu apoio. Um cordão de isolamento policial separou os apoiadores de Nova York de uma multidão de manifestantes pró-democrata que se reuniram para comemorar a acusação de Trump e tentaram abafar os apoiadores de Trump com barulhos, apitos, panelas e frigideiras e insultos.

