Vídeo: cidadão britânico exige respeito de bolsonaristas no dia do funeral da rainha

Apoie o 247

ICL

247 - Chris Harvey, um cidadão britânico aposentado de 61 anos, foi filmado discutindo com bolsonaristas em Londres nesta segunda-feira (19), dia do funeral da rainha Elizabeth II.

Tudo começou quando apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) tentavam constranger um outro homem que carregava uma bandeira do Brasil e criticava o atual chefe do Executivo brasileiro, de acordo com a BBC News Brasil.

Em meio à confusão, bolsonaristas gritavam "Bolsonaro 2022, Bolsonaro presidente", "mito, mito, mito". Inconformado com a situação, o cidadão aposentado britânico interveio e exclamou: "Vocês estão na Inglaterra, demonstrem algum respeito. Vocês estão desrespeitando o Brasil. Esse é dia do funeral da rainha. Mostrem mais respeito! Isso está muito errado, é desrespeitoso com a rainha. O seu presidente não deve estar feliz com o seu comportamento."

As cenas ocorreram em frente à residência do embaixador brasileiro em Londres, onde Bolsonaro estava . A correspondente internacional da Globo na Casa Branca, Raquel Krähenbühl, registrou o momento e publicou em seu Twitter. O vídeo também mostra os bolsonaristas gritando "Globo Lixo" repetidamente.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.