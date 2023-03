(Vídeo) “Decapitamos Luís XVI. Macron, podemos fazer de novo”, ameaçam manifestantes na França

Revoltosos estão nas ruas para protestar contra decisão do governo francês de elevar a idade para aposentadoria sem votação no Parlamento. Manifestações seguem neste sábado edit

Apoie o 247

ICL

247 - Manifestantes franceses ameaçaram decapitar o presidente Emmanuel Macron durante protestos ocorridos na França nesta sexta-feira (17). Os revoltosos estão nas ruas para protestar contra a decisão do governo de Emmanuel Macron de elevar a idade para aposentadoria sem votação no Parlamento .

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra os franceses gritando “nós decapitamos Luís XVI. Macron, podemos fazer de novo!”, em referência ao assassinato do rei do país durante a Revolução Francesa iniciada em 1789. Assista:

🇫🇷 “Nós decapitamos Luís XVI. Macron, podemos fazer de novo!”, gritam manifestantes durante protesto contra a Reforma da Previdência na França.pic.twitter.com/bD3vdGX41l — Eixo Político (@eixopolitico) March 18, 2023

Protestos seguem neste sábado

(Reuters) - Greves em refinarias persistiram neste sábado na França e mais manifestações ocorreram em todo o país em meio à raiva pelo governo que pressiona por um aumento na idade de aposentadoria do Estado sem uma votação parlamentar.

A crescente agitação, combinada com o acúmulo de lixo nas ruas de Paris depois que trabalhadores parados se juntaram à ação , deixou o presidente Emmanuel Macron com o mais grave desafio à sua autoridade desde os chamados protestos dos "Gilets Jaunes" (coletes amarelos) de dezembro 2018.

Enquanto isso, as greves contínuas continuaram nas ferrovias.

A polícia de choque entrou em confronto com manifestantes na noite de sexta-feira em Paris, quando uma manifestação ocorreu na Place de la Concorde, na capital, perto do prédio do parlamento Assemblee Nationale, resultando em 61 prisões.

"Não há lugar para violência. É preciso respeitar a democracia parlamentar", disse o ministro da Transição Digital e Telecomunicações, Jean-Noel Barrot, à rádio Sud.

Um outro comício foi planejado em Paris ainda neste sábado, enquanto a televisão BFM mostrou imagens de manifestações já ocorrendo em cidades como Compiegne, no norte, Nantes, no oeste, e Saint-Etienne, no centro da França.

Uma ampla aliança dos principais sindicatos da França disse que continuará a se mobilizar para tentar forçar uma reviravolta nas mudanças. Um dia de ação industrial nacional está agendado para quinta-feira.

Embora oito dias de protestos em todo o país desde meados de janeiro, e muitas ações industriais locais, tenham sido até agora amplamente pacíficos, a agitação nos últimos três dias lembra os protestos dos Coletes Amarelos que eclodiram no final de 2018 devido aos altos preços dos combustíveis e que forçou Macron a uma meia-volta parcial em um imposto sobre o carbono.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.