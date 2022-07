Zelensky pede a Bolsonaro sanções contra Rússia

Apoie o 247

247 - O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou pelo Twitter nesta segunda-feira (18) ter conversado com Jair Bolsonaro (PL) sobre a guerra em andamento contra a Rússia.

O ucraniano disse que falou com o brasileiro sobre a "situação no front" e sobre "a importância de retomar as exportações de grãos". Ao lado da Rússia, a Ucrânia é um dos principais fornecedores de grãos para o mundo.

Zelensky ainda pediu sanções do governo brasileiro contra a Rússia. O Brasil faz parte do Brics, grupo geopolítico que tem os russos entre seus membros. Bolsonaro esteve com o presidente russo, Vladimir Putin, dias antes do início da guerra com a Ucrânia, em fevereiro, e afirmou ser "solidário à Rússia".

"Informei (ao presidente Jair Bolsonaro) sobre a situação no front. Discuti a importância de retomar as exportações de grãos para prevenir uma crise global dos alimentos provocada pela Rússia. Eu peço que todos os parceiros comerciais se unam às sanções contra o agressor", escreveu Zelensky.

Na semana passada, Bolsonaro afirmou que na conversa desta segunda-feira falaria a Zelensky sobre "a solução" para o fim da guerra.

