Presidente do México, López Obrador diz que vitória de Lula no Brasil seria "uma bênção" (vídeo)

247 - O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, elogiou o ex-presidente Lula (PT) após uma visita do líder da esquerda francesa, Jean-Luc Mélenchon.

Obrador, segundo a Folha de S. Paulo, foi provocado a se colocar como líder da América Latina, mas ressaltou a qualidade de outros personagens da região, dentre eles Lula. "Há líderes muito bons na América Latina, personagens que vejo com muito respeito", citando o argentino Alberto Fernández, o boliviano Luis Arce e o colombiano Gustavo Petro, até acrescentar "um grande dirigente", Lula.

"Um homem extraordinário, fraterno, como líder, é admirável. Não devo falar mais porque haverá eleições, mas é uma alternativa, uma bênção para aquele país e aquele povo irmão", completou.

Mélenchon falou sobre Obrador e sobre a expectativa de vitória de Lula em outubro. "Ele não está interessado em ocupar a liderança, não está procurando o papel, eu gostaria que estivesse. É o país mais importante, com sua posição particular, de fronteira com o império, desculpe-me, com os EUA. (...) Pensamos todos que pode vencer o senhor Lula, no Brasil".

