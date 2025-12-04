Hoje é o Dia Internacional contra as Medidas Coercitivas Unilaterais

247 - A realidade cotidiana de Cuba segue marcada por mais de seis décadas de bloqueio econômico, um cerco que moldou gerações e dificultou o avanço social e produtivo da ilha. A denúncia sobre os efeitos desse cerco, mantido por sucessivos governos dos Estados Unidos, voltou ao centro do debate internacional após novas reflexões sobre o caráter punitivo dessas políticas.

Em artigo publicado no jornal cubano Granma, assinado por Laura Mercedes Giraldez , destaca-se que autoridades e analistas cubanos reforçam que mais de 80% da população viveu integralmente sob restrições impostas do exterior. A reportagem destaca que a continuidade do bloqueio ignora, há mais de trinta anos, as reiteradas resoluções da Assembleia Geral da ONU pedindo o fim dessa política, amplamente considerada como violadora de direitos humanos.

O texto lembra que o impacto sobre a sociedade cubana vai muito além de entraves comerciais. Ao longo de décadas, metas nacionais, projetos sociais e aspirações coletivas foram diretamente afetados por aquilo que o país descreve como uma “guerra não declarada” contra sua economia e sua vida cotidiana.

Em 2021, o líder da Revolução, general de Exército Raúl Castro Ruz, resumiu a lógica do bloqueio em termos contundentes. “Os danos que essas medidas causam ao padrão de vida da população não são acidentais nem resultado de efeitos colaterais; são consequência de um propósito deliberado de punir, como um todo, o povo cubano”, afirmou. Ele acrescentou que, apesar de ser “proclamado” que o alvo seriam apenas as autoridades do Estado, os efeitos não se restringem ao governo.

A reportagem observa que, mesmo com denúncias periódicas apresentadas por Havana à comunidade internacional, a escalada de sanções continuou. A imposição de novas medidas coercitivas unilaterais, ilegais e incompatíveis com o direito internacional, aprofundou dificuldades econômicas e ampliou prejuízos sociais.

O Granma também destaca que o fenômeno extrapola as fronteiras cubanas. Segundo o veículo, outras nações que defendem caminhos próprios de desenvolvimento e autodeterminação também enfrentam punições semelhantes quando suas escolhas contrariam interesses geopolíticos das grandes potências.

A repercussão global desse cenário ganhou novo capítulo em junho, quando a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou a criação do Dia Internacional contra as Medidas Coercitivas Unilaterais, celebrado em 4 de dezembro. A decisão pretende fortalecer a denúncia desse tipo de sanção, exigir sua suspensão imediata e incentivar políticas que priorizem o bem-estar das populações afetadas, acima de disputas estratégicas entre Estados.