Cuba reafirma que bloqueio dos EUA é maior obstáculo ao seu desenvolvimento

247 - Durante um painel realizado em Riade, capital da Arábia Saudita, o primeiro-ministro cubano Manuel Marrero Cruz denunciou o bloqueio imposto pelos Estados Unidos como o “principal obstáculo ao desenvolvimento e à sustentabilidade” de Cuba. O discurso ocorreu no Centro Internacional de Conferências Rei Abdulaziz, diante de mais de cinco mil líderes governamentais, empresariais e investidores, durante um encontro sobre o futuro do mercado fronteiriço global.

De acordo com a agência Prensa Latina, Marrero Cruz compartilhou o painel com o presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang Nguema, e abordou o tema central da reunião: “Qual é o caminho para um mercado fronteiriço próspero?”

Em sua intervenção, o líder cubano afirmou que o bloqueio econômico, financeiro e comercial imposto por Washington há mais de seis décadas continua sendo o principal entrave ao desenvolvimento sustentável do país.

Apesar das restrições, o primeiro-ministro destacou que Cuba possui bases sólidas para o crescimento econômico, citando “capital humano altamente qualificado, uma rica herança cultural, vastos recursos naturais e um relevante potencial científico”. Segundo ele, esses fatores oferecem “oportunidades concretas para projetos de investimento inovadores”.

Marrero Cruz também ressaltou a disposição da ilha em “abraçar a abertura e a inovação” como formas de impulsionar a produtividade, atrair capital estrangeiro e incorporar tecnologias avançadas, além de adotar boas práticas de outras regiões do mundo.

Durante sua visita a Riade, a delegação cubana manteve encontros com empresários de longa trajetória de cooperação comercial com Havana e também com novos investidores interessados em explorar oportunidades nos setores de produção de alimentos, indústria açucareira, turismo e desenvolvimento imobiliário.

As conversas, segundo o relato oficial do governo cubano publicado na rede social X, fazem parte da estratégia de ampliação das parcerias internacionais e da busca por alternativas que minimizem os efeitos do bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos sobre a economia da ilha.