Díaz-Canel pede união e responsabilidade em Cuba diante do furacão Melissa

247 - O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, fez um apelo público na noite de terça-feira (28) para que a população mantenha a solidariedade e a responsabilidade diante da chegada do furacão Melissa, de categoria 3. Em pronunciamento transmitido pela televisão, Díaz-Canel destacou que mais de 735 mil pessoas foram evacuadas em todo o país como medida preventiva.

Segundo a Telesur, o presidente, que também chefia o Conselho de Defesa Nacional (CDN), insistiu que “o mais importante é que todos ajam de maneira responsável, cumprindo estritamente as medidas e orientações dos órgãos de defesa em cada zona, município e província”.

Durante a mensagem, Díaz-Canel enfatizou a necessidade de “criar uma atmosfera de solidariedade, cooperação e respeito com as medidas implementadas, para que não tenhamos que lamentar, antes de tudo, a perda de vidas humanas”. Ele afirmou ainda que as ações de prevenção “permitiram evacuar um grande número de pessoas para locais seguros, proteger os principais recursos da economia e também os bens das famílias que vivem em áreas vulneráveis a inundações”.

O presidente ressaltou o papel decisivo da Defesa Civil e de todo o sistema de defesa territorial, alertando a população para que ninguém tente atravessar rios transbordados ou retorne às residências antes das orientações oficiais de segurança.Entre as medidas adicionais anunciadas pelo governo, está a ativação de brigadas de emergência nas províncias orientais, que atuarão na recuperação de possíveis danos causados pela tempestade. Autoridades locais também suspenderam as aulas em centros escolares e interromperam campeonatos esportivos nacionais, como a série cubana de beisebol.

De acordo com previsões meteorológicas, o furacão Melissa deve atingir Cuba na noite de terça-feira e deixar o território nacional na tarde de quarta. Este é o terceiro grande furacão a impactar a ilha em 2025, e, segundo Díaz-Canel, “possivelmente o mais forte já registrado nas Antilhas”.A temporada ciclônica no Caribe, que ocorre entre 1º de junho e 30 de novembro, vive seu período mais intenso entre meados de agosto e o fim de outubro. Nesse intervalo, Cuba costuma reforçar protocolos de emergência e mobilizar sua estrutura de defesa civil para reduzir os riscos à população.