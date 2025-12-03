Milei diz que a Argentina cresceu 5%, mas economistas veem sinais de "contabilidade criativa"

247 - O presidente Javier Milei disse que a economia da Argentina cresceu 5%, mas os dados oficiais contam uma outra história e o desmentem gravemente. Além disso, as condições de vida de boa parte da população se fragiliza à medida que as medidas neoliberais de Milei se aprofundam.

O consumo caiu e inúmeras empresas fecharam. Os economistas que realmente buscam descobrir de onde Milei tirou a cifra falam em "contabilidade criativa", de acordo com o jornalista Fabián Restivo, da teleSUR.

Ele detalha os dados reais no vídeo, em que diz: "A cifra vem do movimento econômico, ou seja, a dívida que entra é contabilizada". Assista:

Javier Milei disse que a Argentina cresceu 5%, mas os dados oficiais contam uma outra história e o desmentem gravemente.



A reportagem é do jornalista Fabián Restivo, da @teleSURtv. pic.twitter.com/3uKi2ig8fz December 3, 2025

O Instituto Nacional de Estatística e Censos (Indec) da Argentina informou na terça-feira (2) que a atividade econômica do país registrou um crescimento anual de 5% em setembro e uma alta mensal de 0,5% na comparação com dados dessazonalizados.

O próprio mercado financeiro argentino vinha expressando preocupações sobre uma recessão técnica no terceiro trimestre. Os dados divulgados pegaram todos de surpresa.