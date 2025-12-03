TV 247 logo
      América Latina

      Milei diz que a Argentina cresceu 5%, mas economistas veem sinais de "contabilidade criativa"

      O consumo caiu e inúmeras empresas fecharam

      O presidente da Argentina, Javier Milei, em Buenos Aires - 26/10/2025 (Foto: REUTERS/Cristina Sille)

      247 - O presidente Javier Milei disse que a economia da Argentina cresceu 5%, mas os dados oficiais contam uma outra história e o desmentem gravemente. Além disso, as condições de vida de boa parte da população se fragiliza à medida que as medidas neoliberais de Milei se aprofundam. 

      O consumo caiu e inúmeras empresas fecharam. Os economistas que realmente buscam descobrir de onde Milei tirou a cifra falam em "contabilidade criativa", de acordo com o jornalista Fabián Restivo, da teleSUR

      Ele detalha os dados reais no vídeo, em que diz: "A cifra vem do movimento econômico, ou seja, a dívida que entra é contabilizada". Assista: 

      O Instituto Nacional de Estatística e Censos (Indec) da Argentina informou na terça-feira (2) que a atividade econômica do país registrou um crescimento anual de 5% em setembro e uma alta mensal de 0,5% na comparação com dados dessazonalizados.

      O próprio mercado financeiro argentino vinha expressando preocupações sobre uma recessão técnica no terceiro trimestre. Os dados divulgados pegaram todos de surpresa. 

