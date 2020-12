Saber quando desistir. Aprenda a reconhecer a hora de parar

A vida não é uma corrida de velocidade, mas de resistência. Isso significa que para chegar mais longe e em melhor forma é necessário manter um certo equilíbrio: saber quando é hora de apertar o passo e quando é necessário desacelerar ou mesmo parar para recuperar as forças. No entanto, a verdade é que manter esse equilíbrio é difícil, especialmente quando as emoções são mediadas. Ao final do artigo, um impactante curta nos brinda com uma das lições mais importantes da vida: saber quando desistir. edit