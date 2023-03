"A lei do retorno é infalível", posta Tacla Duran, em recado direto a Moro

Apoie o 247

247 - O advogado Rodrigo Tacla Duran, que presta depoimento à Lava Jato nesta segunda-feira (27) ao juiz Eduardo Appio, a quem deve contar como sofreu extorsão pela equipe anterior do ex-juiz suspeito Sergio Moro, mandou um recado ameaçador ao senador do União Brasil-PR.

Duran mora na Espanha e denunciou ter sido alvo de chantagem por parte do advogado Carlos Zucolotto, ligado a Moro, ex-juiz da Operação Lava Jato.

Ex-presidente da OAB-RJ, o atual secretário nacional do Consumidor, Wadih Damous, alertou para a importância do depoimento de Tacla Duran.

Juiz menciona Vaza Jato

Na decisão sobre Tacla Duran, o juiz Eduardo Appio mencionou a Vaza Jato (diálogos entre Moro e membros do Judiciário paranaense divulgados a partir de 2019). Segundo as conversas, Moro interferia na elaboração de denúncias, que devem ser feitas por promotores do Ministério Público Federal (MPF-PR).

"Como revelado, havia uma rede subterrânea de comunicação, digna de filme de espionagem, através da qual se selecionavam provas e alvos a serem atingidos, bem como quem seriam os juízes das causas criminais segundo as preferências da acusação (que é parte no processo)", afirmou Appio.

Enquanto juiz da Lava Jato, Moro determinou a prisão política de Lula e tirou o petista da eleição de 2018. No ano seguinte, o atual parlamentar aceitou ser ministro da Justiça de Jair Bolsonaro (PL), mas deixou o governo alegando tentativa de interferência na Polícia Federal, subordinada à pasta.

Em 2021, o Supremo Tribunal Federal declarou a suspeição de Moro nos processos contra o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na última terça, o petista comentou a sua prisão política em entrevista ao 247.

Em 2022, quando tentava candidatura ao Senado, Moro foi derrotado no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP) por fraude em domicílio eleitoral. Após a decisão, ele foi candidato pelo Paraná.

