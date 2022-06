Após Judiciário derrotar Moro, PSOL acionará o MP para impedir candidatura de Tarcísio de Freitas por SP

Apoie o 247

247 - O presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros, afirmou nesta quarta-feira (8) que o partido pretende acionar o Judiciário para impedir que o pré-candidato ao governo de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) dispute a eleições pelo estado.

"Vou pedir ao MP que abra uma apuração de irregularidade no cadastro eleitoral do ministro bolsonarista e candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Ele não mora no estado. Se Moro foi impedido de concorrer, é preciso apurar se Tarcísio se encaixa no mesmo caso", escreveu o jornalista no Twitter.

O ex-ministro da Infraestrutura nasceu no estado do Rio.

O TRE de São Paulo decidiu nessa tera que o ex-juiz declarado parcial pelo Supremo Tribunal Federal Sergio Moro não poderá disputar as eleições pelo estado por fraude em domicílio eleitoral. O ex-magistrado deve concorrer pelo Paraná, onde nasceu. Ele disputará uma vaga no Senado, na Câmara dos Deputados ou o governo paranaense.

