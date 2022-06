Após derrota no TRE-SP, Moro decide sair candidato pelo Paraná

O ex-juiz poderá disputar uma vaga na Câmara dos Deputados, no Senado ou o governo do Paraná edit

Apoie o 247

ICL

247 - Após ser derrotado no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), nesta terça-feira (7), Sergio Moro (União Brasil) decidiu que disputará as eleições deste ano pelo estado do Paraná, onde ele nasceu.

De acordo com a coluna de Lauro Jardim, publicada nesta terça, o ex-juiz não decidiu qual cargo vai concorrer. Pode disputar uma vaga na Câmara dos Deputados, no Senado ou o governo do Paraná.

O ex-magistrado foi massacrado nas redes sociais, com a sua nova derrota no Judiciário.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE