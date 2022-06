Suspeito e fraudador de domicílio, Moro faz mimimi e é massacrado nas redes

Apoie o 247

247 - O ex-juiz Sérgio Moro se manifestou sobre a decisão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), que rejeitou sua transferência de domicílio eleitoral de Curitiba para a capital paulista.

Pelo Twitter, o ex-juiz, que foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e pelas Nações Unidas por parcialidade contra o ex-presidente Lula na Lava Jato, disse que ficou "surpreso" com a decisão colegiada da Justiça Eleitoral paulista. "Nas ruas, sinto o apoio de gente que, como eu, orgulha-se do resultado da Lava Jato e não desistiu de lutar pelo Brasil. Anunciarei em breve meus próximos passos. Mas é certo que não desistirei do Brasil", afirmou Moro.

Vetado em São Paulo, Moro sinalizou a aliados que pretende disputar vaga ao Senado no Paraná. Caso se confirme, o ex-juiz disputaria a vaga com um de seus principais ex-aliados, o senador Alvaro Dias (Podemos).

Nas redes sociais, Moro foi alvo de memes e piadas após a decisão da Justiça Eleitoral. Confira algumas reações:

Chegou a hora: vai nos pagar! Pode chorar, pode chorar… — Jean Wyllys (@jeanwyllys_real) June 8, 2022

Agora vai...https://t.co/FVLC9ckzFC — 🆘️Jacaré, lula e chuchu de Bananalândia (@vemlogonibiru) June 8, 2022

Saudades de ter a caneta na mão e fraudar/tentar enganar nossas instituições, né meu filho. — Ana Vilarino (@anavilarinol) June 8, 2022





Leia também matéria do Conjur sobre o assunto:

Por maioria de votos, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo cancelou a transferência de domicílio eleitoral do ex-juiz Sergio Moro de Curitiba para a capital paulista.

Moro afirmou residir em um hotel de São Paulo e a 5ª Zona Eleitoral, do bairro paulistano Jardim Paulista, aprovou a transferência. O diretório municipal do Partido dos Trabalhadores (PT) contestou a decisão.

A legenda argumentou que o ex-juiz não possui vínculos com o estado de São Paulo, tampouco com a cidade. Na realidade, ele reside no Paraná, onde construiu sua carreira profissional. O objetivo da medida seria apenas a participação nas eleições deste ano. Moro se filiou ao União Brasil e vinha sendo apontado como possível candidato ao Senado.

A defesa do ex-juiz alegou "flexibilidade no direito da escolha do domicílio" e apresentou vínculos profissionais, políticos e comunitários do ex-ministro da Justiça com o estado. Moro teria base política em São Paulo, onde também recebeu honrarias e trabalhou por certo tempo quando prestou serviços à consultoria americana Alvarez & Marsal.

Os advogados de Moro também argumentaram que, segundo a jurisprudência, havendo domicílios em cidades diferentes, o eleitor poderia escolher qualquer um deles. A Procuradoria Regional Eleitoral concordou com tais argumentos.

Voto vencedor

No TRE-SP, prevaleceu o entendimento do relator, juiz Maurício Fiorito. Ele se baseou na Resolução 23.659/2021 do Tribunal Superior Eleitoral, que exige vínculo "residencial, afetivo, familiar, profissional, comunitário ou de outra natureza" com o município, por um tempo mínimo de três meses.

"Não se pode deferir a concessão de um beneficio sem que se prove minimamente a existência de um desses vínculos, circunstância que não ocorreu no caso concreto", assinalou ele.

O magistrado observou que os títulos honorários recebidos por Moro foram nos municípios paulistas de Sorocaba, Rio Grande da Serra e Itaquaquecetuba. Para ele, "o vínculo a se provar é com a cidade de transferência".

O juiz Marcio Kayatt, que acompanhou o relator, lembrou que o ex-ministro da Justiça também já recebeu títulos semelhantes em cidades de Minas Gerais, Espírito Santo e Ceará, por exemplo.

A defesa de Moro havia apresentado notas fiscais de hospedagem e locação de salas de reunião no hotel apontado como residência do ex-juiz. Os documentos mostravam hospedagens por somente três noites em dezembro, seis noites em janeiro, seis em fevereiro e cinco em março.

Fiorito observou a ausência de valores de estadia de profissionais da equipe de Moro, e até mesmo falta de registros de quem teria participado das reuniões.

Voto vencido

O juiz Afonso Celso da Silva, responsável pelo voto divergente, destacou que a legislação eleitoral e a jurisprudência "não determinam um número mínimo de eventos ou atividades para a caracterização de um vínculo político".

Para ele, Moro "desenvolveu atividade profissional seguida de atividade política" em São Paulo. Ainda de acordo com o magistrado, a "intensidade desses vínculos não é relevante para o pedido de transferência".

