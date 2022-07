Bivar confirma candidatura à Câmara dos Deputados, mas sem aliança com PT

A confirmação veio por meio de mensagem no Whatsapp enviada por Bivar a correligionários do União Brasil neste sábado (30) edit

247 - O presidente do União Brasil, Luciano Bivar, confirmou a aliados que desistiu de se candidatar à presidência da República em outubro e que buscará uma reeleição na Câmara dos Deputados. A informação é da coluna do Igor Gadelha no portal Metrópoles.

A confirmação veio por meio de mensagem no Whatsapp enviada por Bivar a correligionários do União Brasil neste sábado (30). O anúncio ao público deve ser feito neste domingo (31), na convenção estadual do partido em Pernambuco.

“Amigos, amanhã será nossa convenção em Pernambuco, e colocarei meu nome para [deputado] federal, mas vou conversar com a senadora Soraya (Thronicke), que seria minha vice, sobre o assunto. Depois, retornarei a vocês. Boa noite”, dizia a mensagem.

Ao contrário do cenário que vinha sendo costurado (acreditava-se que a desistência de Bivar seria sucedida por um apoio ao ex-presidente Lula para o Planalto), membros da cúpula do União Brasil afirmaram que não haverá uma aliança formal com o PT para o primeiro turno.

O partido deve conversar com a senadora Soraya Thronicke, que seria a vice de Bivar, para lançá-la como candidata à presidência. Ainda de acordo com a coluna do Igor Gadelha, a decisão final ficará para a próxima sexta-feira (5), na convenção nacional do União Brasil. Se não houver definição, o partido liberará seus afiliados a apoiarem qualquer candidato ao Executivo nacional.

