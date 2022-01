Bolsonaro diz que estuda medidas para barrar cerco ao Telegram: “covardia”

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira (27) em seu encontro matinal com apoiadores no ‘cercadinho’, em frente ao Palácio da Alvorada, que está estudando medidas para barrar as ações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra o aplicativo de mensagens Telegram, informa o jornal Folha de S. Paulo.

Sem entrar em detalhes, Bolsonaro disse a um dos apoiadores, que o questionou sobre o aplicativo, que é “uma covardia o que estão querendo fazer com o Brasil".

Outra apoiadora ratificou o comentário de Bolsonaro dizendo: "[é uma covardia] cortar a nossa comunicação".

A reação de Bolsonaro acontece após o TSE e o Whatsapp assinarem parceria para aprimorar uma ferramenta criada para denunciar a distribuição em massa de fake news durante o período eleitoral.

O aplicativo é alvo do TSE e está na mira de ao menos duas apurações: uma na Polícia Federal e outra no Ministério Público Federal.

O Telegram não tem representação no Brasil, o que dificulta o cerceamento legal à empresa no combate às fake news.

