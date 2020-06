Bolsonaro estuda acabar com “problema” Weintraub e enviar ministro para banco no exterior

247 - A possível demissão de Abraham Weintraub do MEC (Ministério da Educação) gerou bastante debate dentro da cúpula do Palácio do Planalto nos últimos dias. O “problema” Weintraub, como sugere Jair Bolsonaro, pode ser resolvido com a indicação de um ministro interino para o MEC, precedido do envio do atual chefe da pasta para uma instituição financeira no exterior. A informação é da jornalista Mônica Bergamo e foi publicada na coluna do jornal Folha de S. Paulo.

A estratégia estudada pelo executivo foi concretizada no Ministério da Saúde, com a indicação do general Eduardo Pazzuello para ocupar um cargo como ministro interino da pasta. “Com isso, Bolsonaro ganharia tempo para escolher um nome para a Educação, e ao mesmo tempo solucionaria, como ele mesmo já disse, o ‘problema’ Weintraub”, escreve Mônica Bergamo.

A principal proposta no momento seria de enviar Abraham Weintraub (economista) para um cargo representativo do Brasil em instituições financeiras no exterior. Segundo um interlocutor de Jair Bolsonaro, ele pode ser encaminhado para um cargo no Banco Mundial, ou outro equivalente, acrescenta a matéria.

