Bolsonaro acha que será preso pelo STF, diz líder do governo no Senado

247 - O líder do governo no Senado, Carlos Portinho (PL-RJ), revelou que Jair Bolsonaro (PL) disse aos senadores do partido, nesta quinta-feira (15), que tem medo de ser preso por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A informação é da coluna do Guilherme Amado do portal Metrópoles.

>> Moraes ordena e PF faz buscas contra mais de 80 bolsonaristas envolvidos nos atos golpistas

“O presidente nos disse que acha que vai ser preso pelo STF. Está com medo de ser preso e nós também. Vejo isso acontecendo. Estamos sendo ameaçados pelo STF . Agora estou com medo de me posicionar na tribuna e das consequências que isso pode ter”, declarou Portinho, que alegou que Bolsonaro, a bancada e a cúpula do PL se sentem "perseguidos" por Moraes.

>> Gleisi: "Mandados de prisão contra golpistas chegam em boa hora. Não dá pra dar trégua à extrema direita"

O senador também sugeriu ao presidente do partido, Valdemar Costa Neto, que os senadores bolsonaristas apresentem um 'habeas corpus preventivo' ao STF para se proteger, preservar suas prerrogativas parlamentares e evitar prisões. Ele acusa uma suposta inação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), por não barrar o que os bolsonaristas chamam de 'medidas arbitrárias' de Moraes.

