Dois deputados do ES são alvos de operação da PF contra bolsonaristas por atos antidemocráticos

No Espírito Santo, a PF cumpre quatro mandados de prisão preventiva e 23 mandados de busca e apreensão

247 - Dois deputados estaduais do Espírito Santo são alvos de mandados de busca e apreensão que a Polícia Federal cumpre nesta quinta-feira (15) em meio aos tantos outros da operação contra bolsonaristas envolvidos nos atos antidemocráticos e golpistas que fecharam estradas após o segundo turno da eleição e resultaram em verdadeiros acampamentos em frente a quartéis das Forças Armadas.

A operação da PF foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito das fake news.

Segundo a PF, os agentes cumprem no Espírito Santo quatro mandados de prisão preventiva e 23 mandados de busca e apreensão.

Os deputados alvos das medidas são Carlos Von Schilgen (DC) e Capitão Assumção (PL), informa a Folha de S. Paulo.

As diligências são realizadas nas cidades de Vitória, Vila Velha, Serra, Guarapari e Cachoeiro de Itapemirim.

