Bolsonaro se encontra com Villas Boas pela segunda vez no mês de dezembro

247 - Ainda sem reconhecer o resultado das eleições que legitimaram Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como próximo presidente da República, Jair Bolsonaro (PL) se encontrou com o general da reserva Eduardo Villas Boas nesta terça-feira (20), sendo esta a segunda vez que ambos se reúnem em dezembro. A informação é da coluna do Igor Gadelha do portal Metrópoles.

A dupla esteve reunida também no dia 7 deste mês. Ambas as visitas não constavam na agenda do atual chefe do Executivo. Villas Boas, que foi comandante do Exército entre 2015 e 2019, tem adotado posicionamento golpista , manifestando-se em favor dos atos bolsonaristas na frente de quartéis, que pedem uma intervenção militar para evitar a posse de Lula.

Já Bolsonaro ainda tem esperança de evitar sua saída do cargo, imaginando que pode convocar os militares a agirem como uma espécie de 'Poder Moderador' a depender dos acontecimentos dos próximos dias.

