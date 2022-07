Bolsonaro volta a dizer que pode não tentar reeleição

Durante uma reunião ministerial, o chefe de governo declarou que, "se as eleições não forem limpas", não irá participar do pleito em outubro próximo edit

247 - Temendo a larga vantagem do ex-presidente Lula nas pesquisas de opinião, Jair Bolsonaro voltou a declarar que pode desistir de tentar a reeleição.

O chefe de governo já reclamou da má fama, que o impossibilita de sair na rua como uma pessoa normal.

Em uma reunião ministerial, Bolsonaro "soltou a franga" novamente. O principal assunto foi o sistema de votação eletrônico, questionado por Bolsonaro e seus aliados.

Durante sua intervenção, o ocupante do Palácio do Planalto passou boa parte do tempo se queixando do TSE e dos ministros do STF, informa o jornal O Globo.

Bolsonaro então declarou aos ministros que, "se as eleições não forem limpas", não irá participar do pleito em outubro próximo.

