Campanha vê o caso Roberto Jefferson como 'péssimo' para Bolsonaro

247 - Auxiliares de Jair Bolsonaro (PL) afirmaram neste domingo (23) que a ação armada do ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB-RJ) contra policiais federais é "péssima" para a campanha do atual ocupante do Planalto. A informação foi publicada pela coluna de Igor Gadelha, no site Metrópoles.

"Resistir à prisão e dar tiro numa situação dessas é totalmente errado. Há outros meios de lidar com abusos e arbitrariedades da Justiça", afirmou um aliado. "Isso é péssimo. Corremos para condenar", acrescentou outro auxiliar de Bolsonaro.

O ex-deputado trocou tiros com a polícia no Rio de Janeiro. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou a prisão do petebista após ele fazer ataques contra a ministra Cármen Lúcia, ao chamar a juíza de prostituta.

