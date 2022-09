Ciro diz que assassinato bárbaro cometido por bolsonarista contra petista é culpa da "polarização"

Candidato do PDT minimizou o fato de um bolsonarista ter assassinado o eleitor do PT com requintes de crueldade edit

247 - Ciro Gomes decidiu culpar a “polarização” política do país e minimizou o fato de o bolsonarista Rafael Silva de Oliveira ter assassinado o eleitor do PT Benedito Cardoso dos Santos, de 44 anos, com requintes de crueldade no Mato Grosso, nesta quinta-feira (8).

"Mais uma vítima da guerra fratricida, semeada por uma polarização irracional e odienta que pode inundar de sangue o nosso solo. Abaixo a violência política. O Brasil quer paz!", disse.

O eleitor de Jair Bolsonaro que matou um apoiador de Lula na cidade de Confresa, interior do Mato Grosso, na madrugada desta quinta-feira (8) desferiu ao menos 15 golpes na vítima, utilizando faca e machado.

O autor do crime, Rafael Silva de Oliveira, de 22 anos, atingiu inclusive o olho, pescoço e testa de Benedito Cardoso dos Santos, de 44 anos, quando este já havia caído e estava deitado no chão, sem possibilidade de se defender. Rafael foi então até um barracão pegar um machado, foi até Benedito, que ainda estava vivo, e o acertou no pescoço.

Os dois trabalhavam juntos no corte de lenha em uma propriedade e começaram a discutir sobre política na noite de quarta-feira, 7 de setembro, segundo informações da Polícia Civil reportadas em reportagem do G1 .

"O que levou ao crime foi a opinião política divergente. A vítima estava defendendo o Lula e o autor, defendendo o Bolsonaro", relatou o delegado Victor Oliveira.

Segundo a Polícia Civil, quando os dois discutiam, Benedito deu um soco no rosto de Rafael e, em seguida, pegou uma faca. O autor do crime, então, partiu para cima da vítima e tomou para si a arma branca.

O suspeito foi encaminhado para a delegacia para prestar depoimento e confessou o crime. Ele foi preso em flagrante por homicídio qualificado, por motivo fútil e motivo cruel e teve a prisão em flagrante convertida para preventiva.





