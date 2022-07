Bolsonarista deu 3 tiros em petista, que revidou com 13 disparos, diz laudo da polícia científica

Apoie o 247

247 - Laudo da Polícia Científica do Paraná aponta que o terrorista bolsonarista Jorge Guaranho deu pelo menos 3 tiros no local do assassinato do tesoureiro do PT Marcelo Arruda, em Foz do Iguaçu (PR). O documento foi anexado nesta terça-feira, 26, ao processo que investiga o crime.

Arruda então se defendeu, efetuando um total de 13 disparos contra o policial penal Guaranho, que tem quadro estável na enfermaria do Hospital Ministro Costa Cavalcanti.

Armas, estojos e projéteis encontrados na cena do crime foram apreendidos e estão sob custódia da Polícia Civil do Paraná. Foram avaliadas duas pistolas e projéteis encontrados no local.

Segundo o laudo, a arma usada por Guaranho é uma pistola semiautomática calibre .40, que continha um Brasão de República com a inscrição Departamento de Polícia Penal do Paraná (Deppen). Arruda usou uma pistola .380.

Na arma de Guaranho foram encontrados 13 projeteis intactos, aponta ainda o laudo. Um projétil foi encontrado no peito de Arruda.

No dia 9 de julho, Guaranho matou Arruda a tiros durante a festa de aniversário do último, que tinha o tema do PT e do ex-presidente Lula. Relatos apontam que o terrorista entrou na festa gritando o nome de Jair Bolsonaro e “mito”.

