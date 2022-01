Ciro Gomes agride o 247, seus jornalistas, seus assinantes e seu conselho editorial, que reúne os maiores intelectuais do Brasil

No desespero, após cair para 3%, Ciro Gomes atacou o maior grupo de comunicação progressista do Brasil, que é mantido por seus assinantes. Saiba como apoiar edit

247 - O pré-candidato do PDT, Ciro Gomes, que lançou hoje sua pré-candidatura apresentando-se como "rebelde", mostrou mais uma vez seu descontrole emocional e seu despreparo para presidir o País, ao agredir o Brasil 247, veículo de comunicação que reúne alguns dos mais consagrados jornalistas profissionais do País, é mantido por milhares de assinantes (saiba aqui como assinar) e montou um conselho editorial com alguns dos maiores juristas e intelectuais do País.

Ciro agrediu os jornalistas, leitores, assinantes e conselheiros do 247, ao ser confrontado com uma simples questão colocada pelo jornalista Luís Costa Pinto, diretor editorial do 247, sobre a possibilidade de uma aliança entre as forças do campo progressista para derrotar Jair Bolsonaro. Em sua resposta, Ciro Gomes, que está com 3% de intenções de voto segundo a última pesquisa PoderData, acusou o 247 de "não ser um órgão de imprensa" e de ser "um panfleto do Lula, pago com dinheiro sujo".

O que Ciro Gomes chama de "panfleto" é um veículo de comunicação com mais de 30 milhões de páginas visitadas por mês, 761 mil inscritos no Youtube, 1 milhão de fãs no Facebook e 520 mil seguidores no Twitter. Sua equipe de editores e comentaristas é formada por jornalistas profissionais que lideraram as maiores redações do Brasil e dispensam apresentações, como Leonardo Attuch, Tereza Cruvinel, Paulo Moreira Leite, Mauro Lopes, Luís Costa Pinto, Joaquim de Carvalho, Rodrigo Vianna, Mario Vitor Santos, Gisele Federicce, Helena Chagas, Aquiles Lins, José Reinaldo Carvalho e Alex Solnik, entre outros.

Ao agredir o 247, Ciro Gomes também insulta o conselho editorial do Brasil 247, integrado por Luiz Carlos Bresser Pereira, Celso Amorim, Celso Antônio Bandeira de Mello, Carol Proner, Marco Aurélio de Carvalho, Florestan Fernandes Júnior, Márcia Tiburi, Aloizio Mercadante, Vilma Reis, Felipe Coutinho, Ferréz e Jessé Souza.

Ao contrário do que diz Ciro Gomes, o Brasil 247 e a TV 247 se financiam por meio de seus assinantes, ou seja, de seu próprio público, e da publicidade programática, que é consequência de sua audiência. Ciro já concedeu entrevista à TV 247 , quando denunciava a selva trazida ao País pelo golpe de estado de 2016, mas depois seu perdeu em seu próprio desequilíbrio emocional – o que hoje faz com que vários integrantes do PDT cogitem abertamente desembarcar de sua pré-candidatura presidencial.

