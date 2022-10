Datafolha: maioria dos eleitores de Ciro e Simone Tebet vota em Lula

Segundo os números, mais de 40% dos eleitores da emedebista afirma votar no candidato do PT ao Planalto edit

247 - A pesquisa Datafolha, divulgada nesta sexta-feira (14) e encomendada tanto pela Globo como pelo jornal Folha de S.Paulo, mostrou que um total de 41% dos votos da senadora Simone Tebet (MDB-MS) foi para o candidato a presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e 29% para Jair Bolsonaro (PL). Brancos e nulos somariam 22%. A votação do segundo turno da eleição presidencial acontecerá no dia 30 de outubro.

A parlamentar foi candidata nesta eleição e terminou o primeiro turno em terceiro lugar com 4% dos votos. Na semana passada, ela anunciou apoio ao ex-presidente Lula para o segundo turno.

De acordo com os números da pesquisa Datafolha, 40% dos eleitores do ex-ministro Ciro Gomes (PDT) afirmaram que votam no petista contra Bolsonaro e 31% votam no atual ocupante do Planalto. Brancos e nulos somariam 24%.

O pedetista acabou a eleição presidencial em quarto lugar, com 3% dos votos. Ciro afirmava que defende um programa de centro-esquerda, mas, antes e durante a campanha, atacou várias vezes o PT e o ex-presidente. O PDT está apoiando o petista no segundo turno.

Mais dados

O Datafolha apontou que Lula continua na primeira posição na disputa pelos votos no País. O ex-presidente aumentou o seu percentual na Região Nordeste, que tem o maior número de pessoas com baixa renda no Brasil.

Os números mostraram também que Bolsonaro tem 51% de rejeição.

