Em gesto simbólico, Lula, Barroso e Pacheco retiram grades da Praça dos Três Poderes (vídeo)

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O presidente Lula (PT), acompanhado dos chefes do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), realizou a retirada simbólica das grades da Praça dos Três Poderes em Brasília nesta quinta-feira (1).

O gesto ocorreu após a cerimônia de abertura do ano do Judiciário, no plenário do STF, onde as lideranças discursaram em defesa da Democracia e do equilíbrio entre os Três Poderes. >>> LEIA TAMBÉM: Lula defende responsabilização de big techs por crimes cometidos nas redes sociais

continua após o anúncio

As grades estavam instaladas há anos e foram reforçadas após os ataques terroristas de bolsonaristas no fatídico 8 de janeiro de 2023. Agora, no entanto, as autoridades acreditam que não há mais necessidade destes objetos de divisão, simbolizando o retorno à liberdade e à normalidade. Confira o momento nos vídeos abaixo:

MOMENTO HISTÓRICO 🇧🇷



O presidente @LulaOficial, juntamente com os ministros do STF, deputados e senadores remove as grades da Praça dos Três Poderes!!! Gesto simbólico e importante para a nossa Democracia. pic.twitter.com/aNWKgY5iKV continua após o anúncio February 1, 2024

Chega de grades e cercadinhos! Brasília foi projetada para ser livre. Após sessão de abertura do Judiciário, Lula, Barroso e Moraes tiram o restante das grades de proteção do Supremo Tribunal Federal. pic.twitter.com/qUK7mi4m7Z continua após o anúncio February 1, 2024

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: