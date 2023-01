Fachin concede mais 30 dias de prazo para governo apresentar plano de proteção a indígenas isolados

Decisão ocorre em meio a uma crise na Terra Indígena Ianomami, na qual centenas de indígenas passam por graves problemas de desnutrição, com relatos de mortes de crianças edit

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), atendeu a um pedido da Advocacia-Geral da União (AGU) e ampliou em mais 30 dias o prazo para que governo federal apresente um plano de proteção a indígenas isolados.

A decisão de Fachin ocorre em meio a uma crise na Terra Indígena Yanomami , no qual, segundo autoridades do atual governo, centenas de indígenas, em especial crianças, passam por graves problemas de desnutrição, com relatos de mortes de crianças.

O pedido da AGU teve como base solicitação anterior da Fundação Nacional do Índio (Funai) em razão da complexidade e dificuldades dos casos. Entre as alegações, há a falta de previsão orçamentária para se realizar a medida em 2023.

Em novembro, Fachin já havia dado prazo de 60 dias para o governo do então presidente Jair Bolsonaro realizar essas ações.

>>> Líder yanomami diz ter enviado cerca de 60 pedidos de ajuda ao governo Bolsonaro e todos foram ignorados

"De fato, em análise dos argumentos lançados pela peticionante, verifico ter razoabilidade na argumentação apresentada, quanto à necessidade de dilação do prazo para apresentação do Plano de Ação para regularização e proteção das terras indígenas com presença de povos indígenas isolados e de recente contato. Assim, concedo o prazo adicional de trinta dias úteis para o cumprimento das medidas cautelares consignadas... da decisão anteriormente proferida", decidiu o magistrado.

O Ministério da Saúde declarou na semana passada estado de emergência de saúde pública no Território Yanomami, a maior reserva indígena do país, após relatos de crianças morrendo de desnutrição e outras doenças levadas pelo garimpo ilegal de ouro. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva acusa o governo Bolsonaro de ser responsável por essa situação.

Nesta quarta-feira, a Polícia Federal informou que abriu um inquérito para investigar os crimes de genocídio, omissão de socorro, crimes ambientais e outros que podem ter ocorrido na Terra Indígena Yanomami.

