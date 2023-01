Secretário diz que mais de mil indígenas Yanomami em estado grave foram resgatados nos últimos dias

Apoie o 247

247 - O secretário de Saúde Indígena (Sesai), do Ministério da Saúde, Weibe Tapeba, estima que mais de mil indígenas em estado de saúde grave foram resgatados da Terra Indígena Yanomami nos últimos dias por equipes do Ministério da Saúde que atuam de forma emergencial comunidades dentro da reserva. A estimativa é do divulgada nesta terça-feira (23) em coletiva à imprensa em Boa Vista, capital de Roraima.

De acordo com o portal G1, as equipes estão na reserva desde o dia 16 de janeiro para ajudar os índios, que sofrem, principalmente, com malária e com desnutrição grave. "Nós acreditamos que mais de mil indígenas foram resgatados nesses últimos dias do território para não morrer", afirmou.

Em uma semana, o único hospital infantil do estado recebeu 29 crianças Yanomami doentes.

