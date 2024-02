Fernando Horta sugere que Bolsonaro deve ser preso por incitar um levante social

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 – O historiador Fernando Horta defendeu a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, após a convocação feita por ele de um protesto na Avenida Paulista, no dia 25 de março. "O STF deixou claro que não iria prender preventivamente o fascista SE ele não atrapalhasse as investigações ou incitasse levantes sociais. Bolsonaro aumenta a aposta e resolve partir para o contra-ataque, provavelmente com apoio militar", escreveu Horta. Confira:

O STF deixou claro que não iria prender preventivamente o fascista SE ele não atrapalhasse as investigações ou incitasse levantes sociais.

Bolsonaro aumenta a aposta e resolve partir para o contraataque, provavelmente com apoio militar.

Preparem-se, para o final do carnaval ... https://t.co/GpP7g1H992 continua após o anúncio February 12, 2024

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: