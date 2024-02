Lira aponta invasão hacker em tuíte da Câmara com ataque a Moraes e Lula

Apoie o 247

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), abordou a recente polêmica envolvendo uma publicação no perfil oficial da Casa no X (antigo Twitter), atacando o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e o presidente Lula. Lira afirmou que o tuíte, agora deletado, foi resultado de uma invasão hacker à conta oficial da Câmara.

“A reclamação já havia chegado na comunicação e a informação de lá é que foram hackeados, estão tomando providências”, declarou Lira ao Metrópoles neste sábado (10).

Após ser confrontado com a imagem da publicação, Lira inicialmente questionou se a postagem estava realmente presente na página da Câmara ou se poderia ser uma imagem falsificada. Ao confirmar a autenticidade do tuíte, Lira anunciou que buscaria mais informações com Jilmar Tatto, secretário de Comunicação da Câmara e deputado pelo PT de São Paulo.

A publicação controversa, feita às 11h09, descreveu Moraes como "ditador" e também lançou críticas ao presidente Lula. No entanto, o tuíte foi removido aproximadamente 15 minutos após ter sido postado.

“O DITADOR Alexandre de Moraes destrói a democracia. Estão planejando um golpe de Estado orquestrado pelo Alexandre e por @LulaOficial. Serei caçado, mas estou lutando contra”, disse o tuíte, que marcou os perfis do ex-presidente Jair Bolsonaro, do vereador Carlos Bolsonaro, do empresário Silas Malafaia e do extremista Monark.

