Perfil oficial da Câmara no Twitter publica ataque contra Moraes e Lula: “ditador”

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O perfil oficial da Câmara dos Deputados publicou na manhã deste sábado (10) uma postagem, que já foi deletada, com ataques ao ministro Alexandre de Moraes, do STF e ao presidente Lula.

“O DITADOR Alexandre de Moraes destrói a democracia. Estão planejando um golpe de Estado orquestrado pelo Alexandre e por @LulaOficial. Serei caçado, mas estou lutando contra”, disse o tuíte, que marcou os perfis do ex-presidente Jair Bolsonaro, do vereador Carlos Bolsonaro, do empresário Silas Malafaia e do extremista Monark.

continua após o anúncio

De acordo com o jornalista Guilherme Amado, em sua coluna no Metrópoles, “o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse ter sido informado de que houve um hackeamento da conta da Casa na rede social e que providências estavam sendo tomadas. A publicação foi veiculada às 11h09”.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: