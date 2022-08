Lula defende Dilma no JN: "tivemos o menor desemprego da história do País"

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu nesta quinta-feira (25) em entrevista ao Jornal Nacional a ex-presidente Dilma Rousseff (PT), vítima de um golpe em 2016, quando foi inocentada pelo Ministério Público Federal e por uma perícia do Senado.

"Tenho profundo respeito por ela. Com Dilma, tivemos o menor desemprego da história do País. Ela tinha Eduardo Cunha, o Aécio que trabalharam o tempo inteiro para ela não fazer mudança. Vou voltar para fazer melhor do que fiz. É possível recuperar este País. Quando eu estiver no governo, me convidem para vir aqui", disse.

O ex-presidente também afirmou que "o Brasil quebrou no governo Fernando Henrique Cardoso". "O Brasil tinha inflação, desemprego. Reduzimos a inflação, a dívida pública de 60% do PIB para 34%. E a maior política de inclusão social que o País conheceu. Temos três palavras: credibilidade, previsibilidade e estabilidade. Nunca no Brasil o governo teve uma chapa para ganhar credibilidade interna e externa. Juntei-me com Alckmin para mostrar que política não tem que ter ódio".

O ex-presidente também criticou a Lava Jato.

