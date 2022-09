Lula diz que Bolsonaro destruiu o Farmácia Popular: 'para ele povo pobre não é gente'

Durante evento em Minas, o candidato do PT ao Planalto pediu aos eleitores que votem em parlamentares comprometidos com a retomada de direitos sociais edit

247 - O candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, criticou Jair Bolsonaro (PL) nesta quinta-feira (15) após o governo federal diminuir os investimentos no programa Farmácia Popular.

"Precisamos eleger uma grande bancada para mudar as coisas que estão erradas no País. Bolsonaro está destruindo o Farmácia Popular, porque pra essa gente o povo pobre não é povo, é coisa. Só tem valor para eles na época das eleições", disse o ex-presidente em Minas Gerais.

O dinheiro investido pelo governo federal para a garantia de medicamentos gratuitos pelo programa Farmácia Popular diminuirá 60% no próximo ano.

O candidato do PT prometeu a retomada dos direitos sociais e criticou a intenção de Bolsonaro em deixar as Forças Armadas participarem da apuração do resultado das eleições (Presidência da República, governos estaduais, Assembleias Legislativas, Câmara dos Deputados e Senado).

