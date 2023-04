Lula e ministros criam GT pela paz e contra a violência após atentados em SC e SP

Apoie o 247

247 - O presidente Lula (PT) oficializará, nesta quarta-feira (5), a formação de um grupo de trabalho (GT) com o objetivo de promover a cultura da paz e da não-violência, informa o jornal O Tempo.

O presidente tomou essa decisão após os recentes atentados que resultaram na morte de quatro crianças em uma creche em Blumenau (SC) e de uma professora em uma escola em São Paulo (SP) .

A criação do grupo está sendo formalizada na reunião emergencial convocada por Lula com os ministros da Educação, Camilo Santana, da Justiça, Flávio Dino, dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, e da Secretaria Geral da Presidência, Márcio Macêdo. As quatro pastas estarão no grupo, que terá como porta-voz o ministro da Educação.

O ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, confirmou a intenção de criação do grupo e ressaltou que Lula ficou "sensibilizado" e "baqueado" com o recente ataque em Blumenau. Além disso, o presidente solicitou que o ex-deputado federal e atual presidente do PT em Santa Catarina, Décio Lima, fosse enviado para acompanhar a situação após o ataque.

