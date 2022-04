Lula lembra morte de jovem e diz que 'o povo cozinhando com álcool e lenha deveria servir de alerta se tivéssemos governo'

O ex-presidente lembrou a morte de uma jovem de 26 anos, vítima de queimaduras enquanto cozinhava com álcool porque não tinha dinheiro para comprar gás de cozinha edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou nesta segunda-feira (11) o governo Jair Bolsonaro por causa do alto preço médio do gás de cozinha, que passa dos R$ 100 em nível nacional. O petista lembrou a morte de Angélica Rodrigues, 26 anos, vítima de graves queimaduras causadas por álcool enquanto cozinhava, em São Vicente, no litoral de São Paulo.

"O povo voltando a cozinhar com álcool e lenha deveria ligar um sinal de alerta se tivéssemos governo. Uma jovem de 26 anos perdeu a vida porque as famílias brasileiras não conseguem mais pagar o gás. Uma tristeza sem tamanho", escreveu o ex-presidente no Twitter.

De acordo com a família, a jovem teve 85% do corpo queimado e não resistiu aos ferimentos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Petrobrás informou na última sexta-feira (8) que reduziu em 5,6% o preço do gás de cozinha (GLP) para as distribuidoras. A redução passou a valer no sábado (9), ao passar dos R$ 4,48 para R$ 4,23 por quilos (kg), equivalente a 54,94 por botijão de 13 kg.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O ex-presidente Lula tem dito que não deixará a política de preços da Petrobrás continuar variando segundo a cotação do dólar. "Vamos abrasileirar o preço das coisas”, afirmou no dia 30 de março em discurso na Universidade Estadual do Rio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Intenções de voto

A pesquisa Ipespe, patrocinada pela XP Investimentos, divulgada nesta segunda-feira (11), apontou o ex-presidente com 34% dos votos, seguido por Jair Bolsonaro, do PL (30%).

O povo voltando a cozinhar com álcool e lenha deveria ligar um sinal de alerta se tivéssemos governo. Uma jovem de 26 anos perdeu a vida porque as famílias brasileiras não conseguem mais pagar o gás. Uma tristeza sem tamanho. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE April 11, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE