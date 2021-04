Lula: Minha briga na Lava Jato é específica. Estou discutindo minha inocência

"Tem gente que gosta de fazer confusão, dizendo que a anulação dos meus processos é a anulação da Lava Jato. É a anulação do meu caso", afirmou o ex-presidente Lula. Estou discutindo a minha inocência. Se alguém roubou que seja preso", disse. Nesta quinta-feira (15), o STF julga, em plenário, a anulação da sua condenação sem provas do petista edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou que está brigando pela anulação do seu processo do tríplex em Guarujá (SP) e não é contra a investigação dos esquemas de corrupção pela extinta Operação Lava Jato.

"Estou tranquilo. Tem gente que gosta de fazer confusão, dizendo que a anulação dos meus processos é a anulação da Lava Jato. É a anulação do meu caso. A minha briga é com o meu caso específico. Estou discutindo a minha inocência. Se alguém roubou que seja preso", afirmou o ex-presidente no Twitter.

Nesta quinta-feira (15), o Supremo Tribunal Federal (STF) julga, em plenário, a anulação da condenação do ex-presidente. Sérgio Moro já havia sido condenado pelo ministro Edson Fachin pela parcialidade contra Lula.

Pesquisa eleitoral

Pesquisa Poderdata divulgada, nessa quarta-feira (14), mostra que o petista com vantagem de 18 pontos percentuais sobre Jair Bolsonaro num cenário de segundo turno das eleições presidenciais de 2022.

De acordo com o levantamento, o ex-presidente também é o menos rejeitado (41%).

