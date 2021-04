Lula: "mito" é coisa de fascista, miliciano, autoritário

Ex-presidente Lula também criticou eventuais comparações com Jair Bolsonaro. "Somente pessoas com baixo conhecimento, com má-fé vai comparar Lula com Bolsonaro", disse edit

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva bateu duro em Jair Bolsonaro, que é chamado de "mito" por seus apoiadores. "Mito é coisa de fascista, miliciano, autoritário. Nunca fui chamado de mito. A primeira pessoa chamada de mito na minha vida foi Bolsonaro", disse o petista, nesta quinta-feira (15), à Rádio O Povo.

Na entrevista, o ex-presidente reforçou que não se compará-lo com Bolsonaro. "Somente pessoas com baixo conhecimento, com má-fé vai comparar Lula com Bolsonaro", disse.

Em suas declarações, o petista criticou a condução da pandemia. "Vocês acham que tenho prazer de chamar o Bolsonaro de genocida? Infelizmente esse cidadão fez tudo diferente do que a ciência brasileira orientou a fazer", disse.

"Não venham dizer que nós somos responsáveis pela radicalidade. Porque eu perdi muitas eleições e nunca radicalizei contra o resultado. Eu perdia e fazia como o velho Brizola ensinou: vou me recolher e lamber minhas feridas", acrescentou.

Anulação de sentença

O ex-presidente também destacou que não está brigando no Supremo Tribunal Federal contra a investigação de esquemas de corrupção. "Estou discutindo a minha inocência. Se alguém roubou que seja preso", disse ele na entrevista.

Nesta quinta-feira (15), a Corte julga, em plenário, a anulação da condenação do ex-presidente. Sérgio Moro já havia sido condenado por causa de sua parcialidade no processo do tríplex em Guarujá (SP) contra o petista.

