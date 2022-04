Lula quer mostrar força e união suprapartidária em evento de lançamento de sua candidatura à Presidência

Candidatura será lançada em 7 de maio e o palanque já conta com a participação do PSB, por meio de Geraldo Alckmin, e do Solidariedade, de Paulinho da Força edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quer que o evento de lançamento de sua candidatura à Presidência da República seja marcado por um retrato dos esforços para conseguir uma união suprapartidária contra Jair Bolsonaro (PL). De acordo com a coluna Painel, da Folha de S. Paulo, Lula teria dito ao presidente do Solidariedade, Paulinho da Força, querer tê-lo ao seu lado durante a solenidade marcada para 7 de maio.

A participação do deputado federal Paulinho da Força (SP) se soma à entrada do PSB na campanha do petista, que terá o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB) como vice na chapa presidencial.

Nesta semana, o líder sindical ensaiou que poderia se aproximar da chamada terceira via e de Bolsonaro em função das vaias que recebeu durante um evento com sindicalistas, que contou com a participação de Lula e Alckmin, em São Paulo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na ocasião, ele foi chamado de “traidor” pela plateia por ter apoiado o golpe parlamentar de 2016 contra a presidente eleita Dilma Rousseff (PT).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ainda segundo a reportagem, Paulinho disse que o mal-estar foi superado e que conversou com Lula sobre sua participação na campanha. "Ele falou da importância de estarmos juntos, não só no evento do dia 7, mas também na campanha, em viagens pelo Brasil, mostrando a maré de alianças que está se formando", afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE